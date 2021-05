Καρμέλο - Ρόουζ: Πάλεψαν με δαίμονες, για να θρέφουν τους ρομαντικούς (vids)

«Ήμουν εκτός λίγκας... Επέμεινα. Έμεινα πιστός στον εαυτό μου και τώρα είμαι εδώ στο Top 10 στους All Time σκόρερς του ΝΒΑ». Ο Καρμέλο Άντονι σχολίασε με λίγα λόγια, μια τεράστια επιτυχία του...

Ο Ντέρικ Ρόουζ έβαλε λίγα παραπάνω...

«Ποιος είναι προσωπικός σας θρύλος; Ακόμα ψάχνεις για τον θησαυρό ή ακόμα ευχαριστημένοι με την δουλειά στο μαγαζί με τους κρυστάλλους... Αυτή η εμπειρία που λέμε ζωή, πάντα θα σε προκαλεί. Ειδικά να προσπαθείς να κάνεις την μαγεία σου. Πρέπει να έχεις μια ομάδα ανθρώπων και να μην τα παρατάτε. Μην κρατάτε συναισθήματα.

Μην λυγίζετε ή διαμαρτύρεστε για το ταξίδι, γιατί η ιστορία έχει γραφτεί. Το μίσος, η ζήλεια πάντα θα υπάρχουν. Θέλουν να σταματήσετε. Χαμογελάστε γιατί είναι ευλογία. Σταματήστε να εξαναγκάζετε πράγματα και κάντε το δικό σας σε αυτή την όμορφη εμπειρία. Μην γκρινιάζετε.

Άλλοι παίκτες μου λέγανε τι θα γινόταν αν είχα την ευκαιρία να παίξω στην MECCA και να την αρπάξω. Έχω δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να την κάνω να αξίζει. Είμαι φτιαγμένος γι' αυτό. Πως το Pooh (το παρατσούκλι του) γράφεται ανάποδα; Είναι στο αίμα μου. Ειρήνη και αγάπη Βασιλιάδες και Βασίλισσες».

Τι κοινό μπορεί να έχει ο Ντέρικ Ρόουζ με τον Καρμέλο Άντονι; Φαινομενικά όχι πολλά. Για τους ρομαντικούς του αθλήματος όμως, αυτοί οι δύο παίκτες σημαίνουν πολλά παραπάνω.

Έζησαν τους εφιάλτες τους, πάλεψαν με τους δαίμονες τους, αλλά έδειξαν πως είναι να μην λυγίζεις και όταν πέφτεις η επιλογή του να σηκωθείς είναι δύσκολη, αλλά πάντα σε οδηγεί στο φως.

Ο Καρμέλο Άντονι είναι ένας από τους καλύτερους. Ένας εκ των κορυφαίων. Ένας σκόρερ που έκανε την δική του πορεία στο ΝΒΑ, έπαιξε σε πολλές ομάδες, αλλά τα τελευταία χρόνια είδε τον μύθο του, να επηρεάζεται. Έγινε ατομιστής, δεν μπορούσε να αποχωριστεί το ένστικτο του σκόρερ, ενώ δεν διανοούνταν να κάτσει στον πάγκο. Αυτή η συμπεριφορά ήταν που τον έφερε ένα βήμα, πριν πραγματικά τον αφήσει το μπάσκετ.

Έμεινε χωρίς ομάδα και κανείς δεν τον ήθελε. Κανείς δεν τον δοκίμαζε. Κανείς δεν του έδινε καν την ευκαιρία. Κακές ομάδες δεν είχαν καν την ιδέα να τον βάλουν στο ρόστερ τους. Ο Καρμέλο συνέχισε να προπονείται, με υπομονή και δεν έκανε μεγάλες δηλώσεις. Απλά περίμενε. Στα 35 του ήθελε να συνεχίσει και αυτό το ήξεραν όλοι, αλλά κανείς δεν τολμούσε να επενδύσει πάνω του.

Κάπου εκεί ήρθε η πρόταση των Μπλέιζερς, διστακτική στην αρχή, αλλά και πάλι. Και όλα τα κομμάτια μπήκαν στην θέση τους. Μετά από έναν χρόνο επέστρεψε και οι Μπλέιζερς άρχισαν να παίρνουν νίκες. Εκείνος βοηθούσε όσο μπορούσε. Έβρισκε τα πατήματα του και κάθε μέρα έδινε πίσω στο μπάσκετ, ένα κομμάτι από εκείνα που ένιωθε ότι χρωστούσε. Η ομάδα του Πόρτλαντ έφτασε μέχρι τα playoffs και μαζί και ο Μέλο θυμήθηκε τι ωραίο αίσθημα είναι αυτό.

«Τα πέρασα όλα και έμεινα να παλεύω. Ποτέ δεν λύγισα. Έμεινα δυνατός και ελπίζω αυτό να γίνει κίνητρο για όλους τους υπόλοιπους».

Κάπου εκεί ήρθε η πρόκληση της επόμενης σεζόν και ο Καρμέλο έπρεπε πια να αλλάξει πολλά πράγματα από το μυαλό του κυρίως. Έπρεπε να καταπιεί τον εγωισμό του και να δεχτεί να έρχεται από τον πάγκο. Το έκανε και υπέγραψε ξανά με τους Μπλέιζερς. Όλα είχαν μπει στην θέση τους. Ένας μεγάλος παίκτης πρέπει να ξέρει πότε να υποχωρεί και αυτό έκανε.

Υποχώρησε, κατάλαβε πόσα έχει να κερδίσει με το να βρίσκεται στο παρκέ και είναι εδώ να κάνει όλους τους ρομαντικούς, να χαίρονται με τις επιτυχίες του. Έχει 13,7 πόντους κατά μέσο όρο, 3,2 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και μπόλικη εμπειρία να δώσει σε όλη την ομάδα του.

Οι Μπλέιζερς δίνουν την δική τους μάχη για την 6η θέση των playoffs, έχουν ένα εξαιρετικά κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στους Λέικερς και ο Καρμέλο είναι και πάλι εκεί, στην... δεύτερη γραμμή να δείχνει τον δρόμο. Η παρουσία του και μόνο σημαίνει πολλά, σε μια σεζόν που οι βετεράνοι περνάνε πολλά και ταλαιπωρούνται.

27,334 career points

18 seasons

10th in the all-time scoring list

