Ο Ντόντσιτς είναι δύσκολο να μαρκαριστεί και ο Ντουράντ το ξέρει καλά (pic)

Μάβερικς και Νετς κοντραρίστηκαν πριν λίγες ώρες, με το Ντάλας να επικρατεί και τον Λούκα Ντόντσιτς να δίνει άλλο ένα ρεσιτάλ.

Ο ηγέτης της ομάδας του Καρλάιλ είχε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, καθαρίζοντας μαζί με τον Χάρνταγουεϊ το Μπρούκλιν που φέτος στοχεύει στον τίτλο, αφού έχει φτιάξει μια φοβερή Big Three με Ντουράντ-Χάρντεν-Ίρβινγκ.

Ο KD αντιμετώπισε τον Λούκα Ντόντσιτς και ως master της επίθεσης, αποθέωσε τον Σλοβένο και τόνισε πω

«Ο διασκελισμός του είναι εντυπωσιακός. Συμπεριφέρεται λες και δεν έχει καθόλου αθλητικότητα και πάντα βρίσκεται μπροστά σου. Προσπαθεί να... ξεγελάσει τους αντιπάλους του. Πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος όταν κοντράρεσαι με αυτόν τον τύπο» ήταν τα λόγια του killer του Μπρούκλιν.

Φέτος οι Μάβερικς του Ντόντσιτς έχει 2 νίκες σε 2 ματς που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τους Νετς του Ντουράντ.

Guarding Luka Doncic is no easy task and KD knows it. pic.twitter.com/wUYyuGtLRh

— SportsCenter (@SportsCenter) May 8, 2021