Οι Νιου Γιορκ Νικς συνέτριψαν τους Σίξερς με 144-114 και με 4-0 στη σειρά εξασφάλισαν πανηγυρικά την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Οι Νιου Γιορκ Νικς δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς και με εμφατικό τρόπο «σκούπισαν» τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής, επικρατώντας με 144-114 στο Game 4 μέσα στη Φιλαδέλφεια. Η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε το 4-0 και εξασφάλισε για δεύτερη διαδοχική σεζόν την παρουσία της στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας, περιμένοντας πλέον τον νικητή του ζευγαριού Καβαλίερς - Πίστονς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάιλς ΜακΜπράιντ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός αντί του τραυματία Όου Τζι Ανουνόμπι και πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση με 25 πόντους και επτά εύστοχα τρίποντα. Μάλιστα, στην πρώτη περίοδο είχε 4/4 πίσω από τα 7.25μ., δίνοντας από νωρίς τεράστια ώθηση στους Νεοϋορκέζους. Ο Τζέιλεν Μπράνσον πρόσθεσε 22 πόντους και έξι ασίστ, ο Τζος Χαρτ είχε 17 πόντους με τέσσερα τρίποντα, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς μέτρησε 17 πόντους και 10 ασίστ σε ένα ακόμη double double.

Οι Νικς σημείωσαν επίσης ιστορικό ρεκόρ ομάδα στα Playoffs με τους 144 πόντους που πέτυχαν, ενώ μετρούν επτά συνεχόμενες νίκες. Από την πλευρά των Σίξερς, ο Τζοέλ Εμπίντ ολοκλήρωσε τo ματς με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε 17 πόντους.