Ουόριορς: Κάταγμα στην παλάμη του ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ (pic)

Στην τελική ευθεία για μία θέση (τουλάχιστον) στo play-in τουρνουά και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αναμένεται να στερηθούν την παρουσία του Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ. Ο 25χρονος power forward υπέστη κάταγμα στην παλάμη του, ενώ έχει κοπεί και ένας σύνδεσμος στο χέρι του!

Ο Ούμπρε είχε τραυματιστεί στις 9 Απριλίου, επέστρεψε αγωνιζόμενος για πέντε αγώνες, ωστόσο οι ενοχλήσεις δεν έχουν υποχωρήσει. Αυτή τη στιγμή, οι Ουόριορς θα επανεκτιμούν την κατάστασή του καθημερινά, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μπορεί να αγωνίζεται, μολονότι τραυματίας.

Φέτος, στην πρώτη του σεζόν στο Όκλαντ, έχει δεχτεί σκληρή κριτική για τις εμφανίσεις του, ωστόσο μετράει 15.4 πόντους και 6 ριμπάουντ σε κάθε αγώνα.

Oubre will have further evaluations on his wrist to determine whether he can continue playing through the injury, sources said. Oubre is averaging 15.4 points and six rebounds per game this season. https://t.co/bciBSD3vgN

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2021