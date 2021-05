Ντόντσιτς: Ποιο triple double; Πανηγυρίζει που έκανε μόνο ένα λάθος! (vid & pic)

Το triple double που πέτυχε ο Λούκα Ντόντσιτς στη νίκη των Ντάλας Μάβερικς επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς είναι σπάνιο: 31 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 20 ασίστ! Το ΝΒΑ έχει αντικρίσει αυτούς τους αριθμούς μόλις τρεις φορές στο παρελθόν.

Το έχει κάνει ο «βασιλιάς» των triple doubles, Όσκαρ Ρόμπερτσον, ο παίκτης που θέλει να γίνει... βασιλιάς στη θέση του βασιλιά, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ και ο Μάτζικ Τζόνσον!

Μόνο που όταν ο Ντόντσιτς ενημερώθηκε σχετικά για το κατόρθωμά του, θέλησε να αναφερθεί σε κάτι άλλο: «Νομίζω ότι είμαι περισσότερο εντυπωσιασμένος επειδή έχω μόνο ένα λάθος. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ».

Αυτή ήταν η αφοπλιστική ατάκα του Σλοβένου, o oποίος φέτος κάνει 4.3 λάθη ανά αγώνα, ενώ στα τρία χρόνια που αγωνίζεται στο ΝΒΑ έχει μέσο όρο 4 λαθών!

