Ο Λοβ βαρέθηκε το μπάσκετ ή τους Καβαλίερς και φέρεται με ασέβεια; (vids)

Μεγάλο θέμα έχει δημιουργηθεί με τον Κέβιν Λοβ στο ΝΒΑ, αφού έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα και ίσως όχι τόσο άδικα. Όλα ξεκίνησαν στο παιχνίδι με τους Ράπτορς, όπου ο έμπειρος παίκτης της ομάδα του Κλίβελαντ χάρισε ουσιαστικά την μπάλα στους αντιπάλους του.

Ο Λοβ πήρε την μπάλα από τον διαιτητή, όντας έξω για να την επαναφέρει, έκανε επαφή με την μπάλα και την επέστεψε στο παρκέ, όχι όμως σε συμπαίκτη του, με αποτέλεσμα ο Τζόνσον να την πάρει, να την δώσει στον Φλιν και εκείνος να σκοράρει τρίποντο. Οι δύο παίκτες των Καβαλίερς απλά έμειναν να κοιτούν τους αντιπάλους τους να παίζουν και να σκοράρουν, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι μια πολύ περίεργη φάση.

Η φάση αυτή δεν άρεσε σε κανέναν που την είδε και ειδικά σε όλους στον Οργανισμό των Καβαλίερς και τους οπαδούς. Ο Λοβ είναι ένας έμπειρος παίκτης που οφείλει να δίνει κίνητρο στους νεότερους και η εικόνα του έστειλε όλα τα λάθος μηνύματα.

Ο παίκτης κρίθηκε πολύ αυστηρά, κυρίως στα μίντια, ενώ η ομάδα δεν θέλησε να δώσει συνέχεια δημόσια, αφού ανακοίνωσε ότι το θέμα λύθηκε εσωτερικά. Πάντως, ο Λοβ βγήκε χθες μπροστά στους δημοσιογράφους και εξήγησε πως είχε η κατάσταση και τι ακριβώς συνέβη.

«Αυτό δεν ήμουν εγώ. Απολογούμαι. Ήταν άσχημο. Δεν το έκανα επίτηδες». Ο παίκτης δεν δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, αλλά στάθηκε μπροστά τους και μίλησε για όσα είχε στο μυαλό του.

«Δεν ήταν σκοπός μου να δείξω ασέβεια στο παιχνίδια. Ούτε να επιστρέψω την μπάλα ήθελα. Απλά έγινε. Ελπίζω να με κρίνετε για τον χαρακτήρα μου, πως είμαι ως άνδρας. Εννοώ ότι για τα μπασκετικά, μπορείτε να με διαλύσετε, μπορείτε να με σκοτώσετε. Θα τα δεχτώ. Δεν με νοιάζει. Αγαπώ το παιχνίδι. Πάντα θα το αγαπώ. Ελπίζω να μπορώ να παίξω όσο περισσότερο μπορώ».

Ο Λοβ επίσης παραδέχτηκε ότι ένιωσε ντροπή για το πως φάνηκε και ότι δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι έγινε. Απολογήθηκε στους συμπαίκτες του και το σταφ και τόνισε: «Δεν με νοιάζει πως νιώθετε για εμένα ή τι βλέπετε σε εμένα. Αυτό που με νοιάζει είναι η γνώμη των συμπαικτών μου και πως νιώθουν αυτοί για εμένα και το ίδιο ισχύει για όλους στον Οργανισμό. Είμαι καλά, που ξέρω ότι με έχουν ψηλά, όσο τους έχω και εγώ».

Ο Λοβ είναι ένας παίκτης που είναι 5 φορές All Star και βοήθησε τους Καβαλίερς να φτάσουν στον τίτλο το 2016, με αποτέλεσμα να έχει υπογράψει και ένα τεράστιο συμβόλαιο. Η προσπάθεια που κάνουν οι Καβαλίερς, να φτιάξουν έναν νέο κορμό και η κακή τους πορεία, έχει γεμίσει ερωτηματικά για τον ρόλο του Λοβ στην ομάδα, που φαίνεται να ήθελε να γίνει ανταλλαγή και να παίξει σε ένα πιο ανταγωνιστικό σύνολο.

Εκεί έριξαν όλοι και την κακή του συμπεριφορά στο παρκέ, αλλά ο ίδιος το αρνείται πεισματικά. Όλα αυτά έδωσαν σε αυτό το περιστατικό άλλη διάσταση, με τον ίδιο πάντως να ζητά συγγνώμη, να εξηγεί την θέση του και να εκφράζει την πίστη του στην ομάδα.

Πάντως, η αλήθεια μοιάζει κάπου στην μέση, μετά από αυτό το περιστατικό. Παίκτης και ομάδα στηρίζουν ο ένας τον άλλον, αλλά ο Λοβ δεν είναι ευχαριστημένος τα τελευταία χρόνια. Νιώθει ότι κάπου αλλού θα ήταν πιο χρήσιμος και αυτό είναι πρόβλημα. Οι Καβαλίερς είναι στην 13η θέση με ρεκόρ 21-41, με τον Λοβ να μετρά 11,7 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ.

Kevin Love apologizes for viral play on Monday: "I love Cleveland. I'll f--kin' rock with Cleveland until the day I die." pic.twitter.com/XyaXf1QQRn

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 28, 2021