Οι Μάβερικς δεν πρόκειται να παρατήσουν έτσι εύκολα την υπόθεση 5η θέση στη Δύση. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 6η θέση με ρεκόρ 34-37, ενώ οι 5οι Λέικερς έχουν 36-25.

Απέναντι στους Ουόριορς ήταν εντυπωσιακοί και έστειλαν το μήνυμα πως δεν θα παραδώσουν εύκολα τα όπλα. Επικράτησαν με το εντυπωσιακό 133-103 σε ένα ματς που ο Λούκα Ντόντσιτς συνέχισε τις υψηλές πτήσεις του, βάζοντας 39 πόντους σε 28 λεπτά.

Έτσι κατάφερε να συγκριθεί με τον κορυφαίο στην ιστορία των Μάβερικς, τον σπουδαίο Ντιρκ Νοβίτσκι.

Οι 39 πόντοι είναι η 2η καλύτερη επίδοση για παίκτη του Ντάλας σε λιγότερα από 30 λεπτά μετά την 40άρα που είχε ρίξει ο Γερμανός στις 3 Μάρτη του 2012 κόντρα στη Γιούτα.

Φυσικά η τεράστια σε διαφορά νίκη των Μάβερικς είχε και ομαδικό ρεκόρ. Το σερί 28-0 που έτρεξαν αποτελεί το 2ο κορυφαίο στην ιστορία της λίγκας για τις τελευταίες 20 σεζόν και το μεγαλύτερο μετά το 28-0 των Νικς κόντρα στους Ράπτορς τον Νοέμβρη του 2017.

Οι Μάβερικς έχουν την 8η καλύτερη άμυνα στο ΝΒΑ και δεχονται 109.9 πόντους μέσο όρο, ενώ ο φοβερός κα τρομερός Λούκα Ντόντσιτς είναι 4ος σκόρερ με 28.4 πόντους και 4ος πασέρ με 8.7 ασίστ.

Οι Μάβερικς ανεβάζουν ρυθμούς πριν την postseason, εκεί όπου πέρυσι είχαν αποκλειστεί με 4-2 από τους Κλίπερς, με τον Πορζίνγκις να μην μπορεί να βοηθήσει.

Φέτος στοχεύουν να αντέξουν παραπάνω στην postseason και να φτάσουν μακριά.

According to @EliasSports , the Mavericks 28-0 run is tied for the 2nd-longest scoring run by any team over the last 20 seasons and the longest since the Knicks went on a 28-0 run against the Raptors on Nov. 22, 2017. pic.twitter.com/NCWvDzFZuD

Luka Dončić scored 39 points in 28 minutes played tonight. According to @EliasSports, that's the 2nd-most points scored in fewer than 30 minutes played in Mavericks history.

Dirk Nowitzki scored 40 points in 29 minutes on March 3, 2012 against the Jazz. pic.twitter.com/jMysNdQlLV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 28, 2021