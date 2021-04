Αντετοκούνμπο: «Πέρυσι ήμασταν 1οι, το Μαϊάμι 5ο και αυτοί πήγαν Τελικούς!» (vid)

Οι Μπακς είχαν χάσει δύο φορές μέσα στην σεζόν από τους Χόρνετς και σίγουρα δεν ήθελαν να χάσουν και τρίτη. Νίκησαν με 114-104, με τον «Greek Freak» να κάνει ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση. Νίκησαν με Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος ήταν εξαιρετικός το ξεκαθάρισε αυτό, ενώ όταν ενημερώθηκε ότι οι Μπακς είχαν 9-9 τον περασμένο μήνα, μίλησε για το πως νιώθει για την βαθμολογία. Παράλληλα, δεν κρύφτηκε και απάντησε και για τον λόγο που νευρίασε με την τρικλοποδιά του Ουάσινγκτον, ενώ συνήθως δεν αντιδρά σε τέτοια περιστατικά.

Μεταξύ άλλων ο Έλληνας σταρ σχολίασε:

«Προσωπικά θέλω να κερδίζω, είμαι νικητής, παίζω για να κερδίζω, αλλά όσο βλέπω ότι η ομάδα μου είναι σε καλή κατάσταση πνευματικά, χτίζει καλές συνήθειες και αμύνεται, παίζει καλά ο ένας για τον άλλον, είμαι χαρούμενος. Όσο τους βλέπω όλους να είναι σε καλό... μέρος και παίζουν καλά, εκτελούν το σχέδιο καλά, παίρνουν ριμπάουντ, μπορεί να κάνουμε όλα αυτά καλά και να χάσουμε το παιχνίδι, αλλά όσο είμαστε σε καλό σημείο πνευματικά, θα είναι δύσκολο να μας κερδίσουν.

Με νοιάζει να βλέπω στα πρόσωπα των συμπαικτών μου, στα μάτια τους και να βλέπω την φωτιά, θα ξέρω ότι είμαστε σε καλό σημείο. Δεν μου λέει τίποτα η βαθμολογία, πέρυσι ήμασταν πρώτοι με διαφορά και το Μαϊάμι ήταν έκτο και πήγαν στους Τελικούς. Ποτέ δεν ξέρεις πως θα πάει αυτό. Όσο έχουμε καλή κουλτούρα θα είμαστε σε πολύ καλό σημείο.

Ένιωσα ότι το έκανε επίτηδες. Δεν έχω δει το βίντεο, πως φαίνεται; Το πόδι του ήρθε με δύναμη. Νευρίασα γιατί ήταν επικίνδυνο, στο τέλος όμως παίζει σκληρά και το σέβομαι αυτό, αλλά είμαι Αφρικανός, θα αντιδράσω ειδικά αν νιώσω ότι το κάνεις επίτηδες.

Ναι είχαμε έξτρα κίνητρο. Μας είχαν κερδίσει δύο φορές, δεν θέλαμε να μας 'σκουπίσουν' , σίγουρα όλοι είχαμε έξτρα κίνητρο».

“Once we’re in a good place mentally, we’re gonna be tough to beat.” pic.twitter.com/3H2y2MfadF

