Ο Ζάιον συνέχισε τα... όργια και μπήκε στην εξίσωση με Τζόρνταν! (pic)

Φοβερά πράγματα συνεχίζει να κάνει ο Ζάιον Ουίλιαμσον. Μπορεί οι Πέλικανς να ηττήθηκαν από τους Σπερς, ωστόσο ο Ζάιον μέτρησε 33 πόντους. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 12ος παίκτης στην ιστορία με 2.000 πόντους πριν παίξει 80 ματς.

Ο άλλος που το έκανε τα τελευταία 40 χρόνια είναι ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν. Φοβερό επίτευγμα!

Ο Ζάιον κάνει τα πάντα για να βάλει τους πελεκάνους στα playoffs, αλλά η ομάδα δεν τον ακολουθεί.

Zion Williamson has become the 12th player in NBA history to score 2,000 points before their 80th career game.

The only other player to do this in the last 40 years is Michael Jordan.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 25, 2021