Ο Κάρι με τις 30άρες έπιασε επίδοση του Μπάρι από το 1974! (pic & vid)

Ο Κάρι ήταν εκπληκτικός με 32 πόντους (11/18 σουτ, 4/9 τρίποντα, 6/6 βολές) 8 ριμπ, 3 ασίστ κόντρα στους Νάγκετς, ενώ είχε 25 απ' αυτούς στο δεύτερο ημίχρονο.

Υπέγραψε τη νίκη των Ουόριορς και έπιασε μια στοιχειωμένη επίδοση. Ο Στεφ μετρά πλέον 11 ματς με 30+ πόντους τον Απρίλη, κάτι που είναι και οι περισσότερες 30άρες για πάικτη των πολεμιστών σε ένα μήνα, μετά τον Ρικ Μπάρι που είχε 11 το 1974.

Νετς - Σέλτικς 109-104: Ο άστοχος Ίρβινγκ τους έκανε «βασιλιάδες» της Ανατολής (vid)

Θάντερ - Ουίζαρντς 109-129: Ουέστμπρουκ και Μπιλ σάρωσαν με 70 πόντους! (vid)

Σε έξαλλη κατάσταση ο Κάρι με τους διαιτητές! (vid)

Απίστευτη αποθέωση του Χόλιντεϊ για τον Γιάννη: «Είναι ό,τι πιο τρελό έχω δει!» (vid)

Δεν υπάρχουν λόγια για τον Κάρι

Stephen Curry has 11 games with 30+ points in April, the most 30-point games by a Warriors player in a calendar month since Rick Barry had 11 in November 1974. pic.twitter.com/WACii0lQop

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 24, 2021