Σε έξαλλη κατάσταση ο Κάρι με τους διαιτητές! (vid)

Οι Ουόριορς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν των Νάγκετς με τον Κάρι να κανει ματσάρα. Πάντως σε μια φάση ο ηγέτης των πολεμιστών έγινε έξαλλος με τους διαιτητές, αφού ζήτησε φάουλ σε τρίποντο που επιχείρησε, αλλά δεν το πήρε ποτέ.

Η αντίδραση του έφερε και τεχνική ποινή όπως αναμενόταν. Δείτε την αντίδραση του Κάρι που δεν κρατήθηκε.

Steph was heated at the refs after not getting a foul call while shooting a three

(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/qFsTG5AaE6

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 24, 2021