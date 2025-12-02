Η Γιούτα «χόρεψε» Τζαζ τους Ρόκετς, νίκες για Χόρνετς και Μάζικ
- Γιούτα Τζαζ - Χιούστον Ρόκετς 133-125
- Ορλάντο Μάτζικ - Σικάγο Μπουλς 125-120
- Μπρούκλιν Νετς - Σάρλοτ Χόρνετς 116-103
Γιούτα Τζαζ - Χιούστον Ρόκετς 133-125
Με τους Λάουρι Μάρκανεν (29π., 8ριμπ.) και Κεγιόντε Τζορτζ (28π., 8ασ.) σε μεγάλο βράδυ, οι Γιούτα Τζαζ «διέκοψαν» το σερί που είχαν αρχίσει να χτίζουν οι Χιούστον Ρόκετς κερδίζοντας με 133-125. Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Σολτ Λέικ Σίτι έφτασε στο 7-13 ρεκόρ και στο 6-6 εντός έδρας. Πολύ καλό ματς και από τον Νούρκιτς με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ. Για τους Ρόκετς οι οποίοι έχουν 13-5 ρεκόρ μετά την 3η ήττα τους μακριά από το Χιούστον, ο Ντουράντ είχε 32 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ο Σενγκούν 31 πόντους, 14 ασίστ και 8 ριμπάουντ ενώ ο Έιμιν Τόμπσον άλλους 23 πόντους.
Ορλάντο Μάτζικ - Σικάγο Μπουλς 125-120
Ποιος είδε τον Ντεσμόντ Μπέιν και δεν τον φοβήθηκε στο Ορλάντο (13-8 ρεκόρ)! Ο γκαρντ των Μάτζικ έκανε εκπληκτικό παιχνίδι (37 πόντοι, 12/17 σουτ, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί των Μπουλς με 125-120, έχοντας βέβαια και την αμέριστη συμπαράσταση των Φραντζ Βάγκνερ (25π., 11/18 σουτ) και Άντονι Μπλακ (22π., 9ριμπ.) Για το Σικάγο που έχει 9-11 ρεκόρ και 3-9 εκτός έδρας ο Γκίντεϊ είχε 22 πόντους, ο Μπουζέλις 21 πόντους και ο Βούτσεβιτς 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Μπρούκλιν Νετς - Σάρλοτ Χόρνετς 116-103
Λένε ότι στους τυφλούς βασιλεύει ο «μονόφθαλμος», καθώς στο Μπρούκλιν διασταύρωσαν τα ξίφη τους δύο από τις χειρότερες ομάδες έως τώρα τη φετινή σεζόν. Στην προκειμένη περίπτωση οι... μονόφθαλμοι ήταν οι Νετς (4-16) οι οποίοι και επικράτησαν των Χόρνετς (6-15) με 116-103. Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 35 πόντους 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ άλλους 18 πόντους σημείωσε ο Νόα Κλάουνι για λογαριασμό των νικητών. Αντίστοιχα ο Κνούπελ είχε 18 πόντους για τους Χόρνετς και άλλου 15 πόντους ο Κόλιν Σέξτον ερχόμενος από τον πάγκο.
