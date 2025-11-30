Αντετοκούνμπο: Ο Θανάσης κάρφωσε και ξεσήκωσε Γιάννη και Μπακς
Οι Μπακς άφησαν πίσω τους το βάρος των επτά συνεχόμενων ηττών και καθάρισαν τους Μπρούκλιν Νετς με 116-99 στο Μιλγουόκι κρατώντας τους κάτω από τους 100 πόντους.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να ηγήθηκε της νίκης, όμως ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα για τα «Ελάφια» με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο τελευταίο καλάθι της αναμέτρησης, προκαλώντας πανικό στον πάγκο της ομάδας. Εκεί βρισκόταν φυσικά ο Γιάννης, ο οποίος αντέδρασε με ενθουσιασμό στην ενέργεια του αδερφού του.
Thanasis Antetokounmpo puts the exclamation point on Milwaukee's W!— NBA (@NBA) November 30, 2025
Giannis' reaction? SIMPLY AMAZING 😆 pic.twitter.com/KYzNysyNhL
