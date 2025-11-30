Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκλεψε την παράσταση με εντυπωσιακό κάρφωμα στο τελευταίο καλάθι των Μπακς, προκαλώντας πανηγυρισμούς στον πάγκο.

Οι Μπακς άφησαν πίσω τους το βάρος των επτά συνεχόμενων ηττών και καθάρισαν τους Μπρούκλιν Νετς με 116-99 στο Μιλγουόκι κρατώντας τους κάτω από τους 100 πόντους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να ηγήθηκε της νίκης, όμως ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα για τα «Ελάφια» με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο τελευταίο καλάθι της αναμέτρησης, προκαλώντας πανικό στον πάγκο της ομάδας. Εκεί βρισκόταν φυσικά ο Γιάννης, ο οποίος αντέδρασε με ενθουσιασμό στην ενέργεια του αδερφού του.