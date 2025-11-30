Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Κάθε φορά που παίζει, νιώθω ότι σπάει κάποιο ρεκόρ»
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ηγείται όπως μόνο εκείνος ξέρει, οι Μπακς άφησαν πίσω τους το βάρος των επτά συνεχόμενων ηττών και καθάρισαν τους Μπρούκλιν Νετς με 116-99 στο Μιλγουόκι κρατώντας τους κάτω από τους 100 πόντους.
Ο Greek Freak μπήκε αποφασισμένος να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί και το έδειξε από την αρχή. Ο απολογισμός; 29 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε μόλις 18:59 λεπτά συμμετοχής. Έτσι, ο Έλληνας φόργουορντ ξεπέρασε το ορόσημο των 21.000 πόντων στο ΝΒΑ κι έγινε έτσι μόλις ο 6ος νεότερος παίκτης που σπάει αυτό το φράγμα και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ που περιλαμβάνει ονόματα όπως του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπι Μπράιαντ.
Ο προπονητής των «Ελαφιών», Ντοκ Ρίβερς, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σταρ της ομάδας του μετά τη νίκη.
Αναλυτικά
«Κάθε φορά που παίζει, νιώθω ότι σπάει κάποιο ρεκόρ. Είναι ένας παίκτης γενιάς. Προφανώς είμαι εδώ σχεδόν δύο χρόνια, και είναι εξαιρετικός άνθρωπος κιόλας. Γι’ αυτό είμαστε όλοι τυχεροί εδώ στο Μιλγουόκι. Σίγουρα παίζει ρόλο ο παίκτης, αλλά και ο άνθρωπος. Όταν ταιριάξεις το ταλέντο του με το ποιος είναι, αυτό κάνει πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον».
"Every time he plays I feel like he's breaking some kind of record. He is a generational player."— NBA (@NBA) November 30, 2025
Bucks HC Doc Rivers on Giannis Antetokounmpo becoming the sixth-youngest player in NBA history to surpass 21,000 career regular season points 🗣️👏 https://t.co/FG0x5Zw1vv pic.twitter.com/d2dxylF6O9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.