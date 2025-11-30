Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Κάθε φορά που παίζει, νιώθω ότι σπάει κάποιο ρεκόρ»

Ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την καταπληκτική του εμφάνιση που χάρισε τη νίκη στους Μπακς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ηγείται όπως μόνο εκείνος ξέρει, οι Μπακς άφησαν πίσω τους το βάρος των επτά συνεχόμενων ηττών και καθάρισαν τους Μπρούκλιν Νετς με 116-99 στο Μιλγουόκι κρατώντας τους κάτω από τους 100 πόντους.

Ο Greek Freak μπήκε αποφασισμένος να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί και το έδειξε από την αρχή. Ο απολογισμός; 29 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε μόλις 18:59 λεπτά συμμετοχής. Έτσι, ο Έλληνας φόργουορντ ξεπέρασε το ορόσημο των 21.000 πόντων στο ΝΒΑ κι έγινε έτσι μόλις ο 6ος νεότερος παίκτης που σπάει αυτό το φράγμα και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ που περιλαμβάνει ονόματα όπως του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπι Μπράιαντ.

Ο προπονητής των «Ελαφιών», Ντοκ Ρίβερς, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σταρ της ομάδας του μετά τη νίκη.

Αναλυτικά

«Κάθε φορά που παίζει, νιώθω ότι σπάει κάποιο ρεκόρ. Είναι ένας παίκτης γενιάς. Προφανώς είμαι εδώ σχεδόν δύο χρόνια, και είναι εξαιρετικός άνθρωπος κιόλας. Γι’ αυτό είμαστε όλοι τυχεροί εδώ στο Μιλγουόκι. Σίγουρα παίζει ρόλο ο παίκτης, αλλά και ο άνθρωπος. Όταν ταιριάξεις το ταλέντο του με το ποιος είναι, αυτό κάνει πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον».