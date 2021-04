Συμπαίκτης με τους Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν, Κάιρι Ίρβινγκ, Μπλέικ Γκρίφιν θα γίνει άμεσα ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος μετά το... προσωρινό «διαζύγιο» με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα βρεθεί στο ΝΒΑ.

Όπως ανέφερε και ο Σαμς Σαράνια από το «The Athletic» ο Αμερικανός γκαρντ θα υπογράψει σε πρώτη φάση 10ήμερο συμβόλαιο με τους Μπρούκλιν Νετς!

O Μάικ Τζέιμς κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς μέτρησε κατά μέσο όρο 19,3 πόντους, 5,7 ασίστ και 3,1 ριμπάουντ, σουτάροντας με 51% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 81% στις βολές.

Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 36 ματς του ΝΒΑ ως παίκτης των Σανς και των Πέλικανς έχοντας αντίστοιχα 9,3 πόντους, 3,5 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ.

Euroleague guard Mike James is signing a 10-day contract with the Brooklyn Nets this week, pending clearance of health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. Much-needed G depth for the Nets.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2021