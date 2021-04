Δικαιοσύνη για την δολοφονία του Φλόιντ: To ΝΒΑ «υποκλίνεται» στην απόφαση (pics)

Ύστερα από 10 και μισή ώρες που συνεδρίασαν, οι ένορκοι στη δίκη του Ντέρεκ Τσόβιν, του πρώην αστυνομικού από τη Μινεάπολις που πατούσε με το γόνατό του, τον Τζορτζ Φλόιντ για 8 λεπτά μέχρι που ξεψύχησε, έβγαλαν απόφαση και τον έκριναν ένοχο.

Ο Τσόβιν κρίθηκε ένοχος για δολοφονία τρίτου βαθμού και ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού. Με το ανάγνωσμα της απόφασης ο κόσμος που είχε μαζευτεί στην πλατεία «Τζορτζ Φλόιντ» στην Μινβεάπολις ξέσπασε σε κραυγές και χειροκροτήματα, ενώ ο Τσόβιν αποχώρησε με χειροπέδες.

Η δολοφονία του Φλόιντ ήταν εκείνη που είχε ξεσηκώσει απίστευτες αντιδράσεις από πάρα πολύ κόσμο στις ΗΠΑ, με τους ανθρώπους του ΝΒΑ να βγαίνουν μπροστά, όπως και αθλητές από διαφορετικά σπορ. Έκλαψαν, πάλεψαν και στο τέλος νίκησαν.

Πλέον, η ανακούφιση για την απόφαση επικρατεί και άπαντες στον «μαγικό» κόσμο υποκλίθηκαν στην δικαιοσύνη. Οι Τίμπεργουλβς έβγαλαν ανακοίνωση, ο ΛεΜπρον Τζέιμς έκανε tweet σχετικά, γράφοντας την λέξη «ευθύνη». Η Ένωση των παικτών του ΝΒΑ έβγαλε ανακοίνωση, ενώ και ομάδες από το NFL ύψωσαν την φωνή τους. Ομάδες και παίκτες, άλλοι μεγαλύτεροι, άλλοι νεότεροι έβγαλαν μια ανάσα ανακούφισης για μια απόφαση που μπορεί να έμοιαζε προφανής, αλλά δεν ήταν. Πολλοί έπρεπε να ενωθούν και να κάνουν την φωνή τους δύναμη, για να πάει ο κόσμος ένα βήμα παραπέρα.

Όλοι μαζί ενωμένοι συγκλονίστηκαν μπροστά στην δολοφονία, πάλεψαν για δικαιοσύνη και πλέον μπορούν να νιώθουν ότι κάτι κατάφεραν.

ACCOUNTABILITY — LeBron James (@KingJames) April 20, 2021

Justice and Accountability! Things I never thought I would see. There’s much more work to do, but this is an amazing start working toward the reform this country NEEDS! — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) April 20, 2021

Joint NBA and NBPA Statement Link to full statement here: https://t.co/n2kilSZmsB pic.twitter.com/cr6VQUZgvT — NBPA (@TheNBPA) April 20, 2021

Accountability is now trending — Kevin Love (@kevinlove) April 20, 2021

WAY MORE WORK TO DO. — Trae Young (@TheTraeYoung) April 20, 2021

God is good all the time..... — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) April 20, 2021

Thank God...guilty! Justice has been served!! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 20, 2021

justice — Ja Morant (@JaMorant) April 20, 2021

Joe Tsai and Clara Wu Tsai stand with George Floyd’s family, and our organization remains committed to working to end systemic racism and injustice. https://t.co/rYeXJ7DpR9 pic.twitter.com/IRFxMTE1xI — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 20, 2021

YESLORD — Robert Williams (@rob_williamsIII) April 20, 2021

Wow.....Accountability! — Victor Oladipo (@VicOladipo) April 20, 2021

Let’s hope that one day justice for all will feel normal and not like a celebration — Rudy Gobert (@rudygobert27) April 20, 2021

Finally something positive — Jamal Murray (@BeMore27) April 20, 2021

Progress.. — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) April 20, 2021

Guilty af — Bradley Beal (@RealDealBeal23) April 20, 2021

