Το τί έγινε το απόγευμα της 25ης Μαίου στη Μινεάπολις σε γενικές γραμμές το έχουμε μάθει κυρίως από τα videos των περιστικών και τις μαρτυρίες που υπάρχουν, όμως οι New York Times φρόντισαν το κάνουν... πενηνταράκια για όσους δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της προκλητικότητας.

Συγκέντρωσαν λοιπόν σε ένα video όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης, από τη στιγμή που ο υπάλληλος του καταστήματος έκανε την καταγγελία για το πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων έως και τη στιγμή που ο 46χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο.



Τίτλος του είναι «8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα: Πως ο Τζορτζ Φλόιντ σκοτώθηκε ενώ ήταν υπό αστυνομική κράτηση» (σ.σ στα ελληνικά: 8 Minutes and 46 Seconds: How George Floyd Was Killed in Police Custody ).