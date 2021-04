Ασταμάτητος Κάρι: Πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ με 40 πόντους μ.ο και 78 τρίποντα στα τελευταία 11 ματς! (pics)

Αυτά που κάνει ο Στεφ Κάρι τον τελευταίο καιρό είναι από άλλο πλανήτη. Ο ηγέτης των Ουόριορς συνέχισε το... βιολί του και κόντρα στους Σίξερς, όπου τους έβαλε 49 με 10 τρίποντα.

Ο Κάρι 40 πόντους μέσο όρο με 54% εντός πεδιάς και 50% τρίποντα στα τελευταία 11 ματς, ενώ σε αυτό το διάστημα έχει πετύχει 78 τρίποντα. Όλα αυτά τον έχουν βοηθήσει να είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ της λίγκας με 31.4 πόντους ανά παιχνίδι, αφήνοντας δεύτερο τον Μπράντλεϊ Μπιλ.

Λέτε να προλαβαίνει και το βραβείο του MVP με όσα κάνει στα τελευυταία του παιχνιδια;

Steph has been unbelievable the last 11 games

40 PPG

54% FG

5% 3-Pt FG

78 made 3-pointers pic.twitter.com/yANFYnaB6Y

