To αμφισβητούμενο φάουλ του Τάκερ στον Μπούκερ που χάρισε τη νίκη στους Σανς (vid)

Με το σκορ στο 127-127 στην παράταση, ο Ντέβιν Μπούκερ σούταρε με 0.3 να απομένουν.

Οι διαιτητές είδαν φάουλ στον Τάκερ και έτσι ο ηγέτης των Σάνς πήγε στις βολές, έκανε 1/2 και χάρισε τη νίκη στο Φοίνιξ. Την απόφαση αμφισβήτησαν οι Μπουντενχόλζερ, Χόλιντεϊ και Τάκερ.

Εσείς συμφωνείτε με το φάουλ που χρεώθηκε ο παίκτης των Μπακς.

D-Book gets fouled at the buzzer in OT and makes a free throw to beat Bucks pic.twitter.com/cRjo1f39KE

