Ένα ξεκαρδιστικό σκηνικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Game 4 και τη πρόκριση των Νικς κόντρα στους Καβαλίερς.

Οι Νιου Γιορκ Νικς επέστρεψαν στους τελικούς του NBA ύστερα από 27 χρόνια πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στα φετινά Playoffs και τρέχοντας σερί 11 νικών!

Αν μη τι άλλο το κλίμα ευφορίας αποτυπώνεται στις τάξεις της ομάδας η οποία περιμένει, πλέον, τον νικητή του «ζευγαριού» Θάντερ-Σπερς (2-2) από τη Δύση.

Μετά το τέλος του Game 4 και της «σκούπας» των Νικς απέναντι στους Καβαλίερς, πραγματοποιήθηκε η κλασσική συνέντευξη Τύπου. Όλα πήγαιναν καλά και οι Τζος Χαρτ, Τζέιλεν Μπράνσον και Μάικαλ Μπρίτζες απαντούσαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που είχαν δώσει το παρών.

Ώσπου ο Χαρτ παρατήρησε έναν δημοσιογράφο να τρώει φτερούγες κοτόπουλου κατά τη διάρκεια της press conference: «Έρχεσαι εδώ και γλείφεις τα δάχτυλά σου. Τι έχεις εκεί; Φτερούγες κοτόπουλο; Υποτίθεται ότι θα κάνεις ερωτήσεις και έρχεσαι με φτερούγες κοτόπουλο. Εντάξει, είναι τρομερές όμως οι φτερούγες» είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας το γέλιο στην αίθουσα αλλά και στους συμπαίκτες του.

Fun Fact 1: Ο Τζος Χαρτ τα έλεγε όλα αυτά έχοντας δίπλα του ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.

Fun Fact 2: Ο Τζος Χαρτ είχε κάνει το... ίδιο και έτρωγε φτερούγες κοτόπουλο πριν από τρία χρόνια σε συνέντευξη Τύπου, και πάλι, μαζί με τον Τζέιλεν Μπράνσον.