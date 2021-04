Ο κορονοϊός δεν τελειώνει έτσι απλά. Ο Τζέισον Τέιτουμ προβλήθηκε από την covid-19 πριν από τρεις μήνες. Και μολονότι στο παρκέ φαίνεται να είναι ασταμάτητος, όπως στο ματς απέναντι στους Μπλέιζερς, παραδέχτηκε ότι ακόμη δεν είναι στο 100%. Και πως - από την ημέρα που διαγνώσθηκε θετικός - χρησιμοποιεί αναπνευστήρα!

«Είναι μία διαδικασία. Παίρνει αρκετό καιρό. Χρησιμοποιώ τον αναπνευστήρα πριν από τα παιχνίδια. Αυτό με έχει βοηθήσει, έχουν ανοίξει τα πνευμόνια μου. Και ξέρετε, δεν είχα χρησιμοποιήσει νωρίτερα αναπνευστήρα. Είναι κάτι διαφορετικό», εξήγησε ο Τέιτουμ.

Και πρόσθεσε πως αισθάνεται καλύτερα σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα. Στις τέσσερις τελευταίες νίκες των Σέλτικς, ο Τέιτουμ μετράει 34,5 πόντους, 9.75 ριμπάουντ, 4 ασίστ!

#Celtics F Jayson Tatum asked by @Rachel__Nichols after Boston’s 116-115 win at Portland Tuesday night if he feels he’s 100% back from his bout with #COVID19 (Tatum mentions he’s using an inhaler in here). @wbz #wbz pic.twitter.com/H7OwXKKH7f

— Dan Roche (@RochieWBZ) April 14, 2021