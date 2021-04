Ο Κάρι άφησε πίσω του τον Μάτζικ στους σκόρερ! (pic & vid)

Οι Ουόριορς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Ουίζαρντς, ο Κάρι έχασε το τρίποντο για την ισοφάριση, ωστόσο η βραδιά ήταν ξεχωριστή για εκείνον. Ο ηγέτης του Γκόλντεν Στέιτ κατάφερε να ξεπεράσει τον Μάτζικ Τζόνσον στον πίνακα των σκόρερ (17.709 πόντοι) και συνεχίζει να ανεβαίνει.

Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ βρίσκεται στην 81η θέση της λίστας και είναι θέμα χρόνου να μπει και στην πρώτη 50άδα!

Stephen has passed Magic Johnson for 81st place on the NBA’s all-time scoring list

(That's 17,709 career points & counting for those keeping track at home.) pic.twitter.com/EBTr3ORKhj

— Golden State Warriors (@warriors) April 10, 2021