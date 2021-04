Δεν σταματά να σπάει τα ρεκόρ ο Τζέισον Τέιτουμ. Ο ηγέτης της Βοστώνης κατάφερε να βάλει 53 πόντους κόντρα στη Μινεσότα και έτσι έγραψε ιστορία. Ο JT έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με 50άρα. Επιπλέον οι 53 που πέτυχε είναι και οι περισσότεροι πόντοι για τη Βοστώνη μετά τους 60 του Λάρι Μπερντ το 1985 που είναι και franchise-record.

Φυσικά έκανε ρεκόρ καριέρας, ενώ στο ματς επίσης είχε 10 ριμπάουντ και 6/10 τρίποντα. Ένας από τους παίκτες που θα μας απασχολούν για πολλά χρόνια στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Παιχτάρα Τέιτουμ

