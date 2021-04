Ο... καυτός ΛαΒίν έβαλε 39 στο ημίχρονο και θύμισε Τζόρνταν-Κόμπι! (pic & vid)

Στη ζώνη του λυκόφωτος είχε μπει ο Ζακ ΛαΒίν κόντρα στους Χοκς, αφού μέτρησε 50 πόντους, ενώ στο ημίχρονο είχε 39!

Με αυτό τον τρόπο μπήκε σε ένα ξεχωριστό club. Τις τελευταίες 25 σεζόν, μόνο οι Κόμπι και Κλέι Τόμπσον πέτυχαν παραπάνω, αφού ο πρώτος είχε 42 και ο δεύτερος 40. Πριν τον Ζακ, ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο τελευταίος παίκτης των ταύρων που σκόραρε 30+ στο ημίχρονο στις 24 Φλεβάρη του 1997 κόντρα στο Πόρτλαντ.

Σίγουρα η φετινή σεζόν έχει απογειώσει τον ΛαΒίν που δεν σταματά να βελτιώνεται και παλεύει να βάλει το Σικάγο στα playoffs.

