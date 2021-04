Ποκουσέφσκι: Ο νεότερος στο ΝΒΑ με 7 τρίποντα σε ένα ματς! (pic)

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι δεν ξεπέρασε μόνο τον Κέβιν Ντουράντ, αλλά είναι ο νεότερος παίκτης στο ΝΒΑ με επτά εύστοχα τρίποντα! Ξεπέρασε τον προκάτοχο της θέσης, ΛαΜέλο Μπολ των Χόρνετς, ο οποίος το είχε κάνει (φέτος) σε ηλικία 19 ετών και 170 ημερών. Ο «Πόκου» είναι 19 ετών και 102 ημερών.

Ο τρίτος της λίστας είναι ο γκαρντ των Σικάγο Μπουλς, Κόμπι Ουάιτ με 7 τρίποντα σε ηλικία 19 ετών και 269 ημερών.

Aleksej Pokusevski is the youngest player in NBA history to make 7+ 3-pointers in a game.

Pokusevski: 19 years – 102 days

LaMelo Ball: 19 – 170

Coby White: 19 – 269 pic.twitter.com/VkssF75PnG

— The Athletic (@TheAthletic) April 8, 2021