O Ποκουσέφσκι είχε... κέφια και θύμισε Ντουράντ! (pic & vid)

Φοβερός ήταν ο Ποκουσέφσκι κόντρα στους Χόρνετς και έγραψε 3 ρεκόρ καριέρας. Όμως ο Poku που έχει αρπάξει τις ευκαιρίες από τα μαλλιά δεν έμεινε εκεί.

Ο Σέρβος κατάφερε να γίνει ο 2ος νεότερος παίκτης των Θάντερ με 25άρα σε ματς μετά τον απίθανο Κέβιν Ντουράντ. Επιπλέον μαζί με τον Μαλεντόν έγιναν το πρώτο δίδυμο εφήβων που έχουν 25+ στο ίδιο ματς της Οκλαχόμα.

Τα ρεκόρ δεν σταματούν για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού που πλέον αγωνίζεται βασικός στους Θάντερ.

Μπούκερ: Επιτέλους παίρνει αυτό που αξίζει η τεράστια ποιότητα του! (pic & vid)

Νετς - Πέλικανς 139-111: Ο Ντουράντ ήταν άχαστος! (vid)

Θάντερ - Χόρνετς 102-113: Η 25άρα του Ποκουσέφσκι δεν ήταν αρκετή! (vid)

Ρόκετς - Μάβερικς 102-93: Πήρε το ντέρμπι του Τέξας το Χιούστον! (vid)

Aleksej Pokusevski and Theo Maledon became the first teenagers to score 25+ points in the same game in OKC franchise history.

— StatMuse (@statmuse) April 8, 2021