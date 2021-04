Μίτσελ: Ο πρωταθλητής του Baylor δήλωσε συμμετοχή στο draft! (pic)

Το Baylor κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του το πρωτάθλημα στο NCAA, αφού επικράτησε στον τελικό του Gonzaga.

Ένας από τους πρωταγωνιστές στην πορεία μέχρι την κατάκτηση ήταν και ο Ντέβιον Μίτσελ. Πλέον ο σταρ των Βears δήλωσε συμμετοχή στο draft του 2021 και σχεδιάζει να προσλάβει και ατζέντη.

O ταλαντούχος γκαρντ είχε 14 πόντους και 5.5 ασίστ φέτος με το Baylor ενώ στον τελικό μέτρησε 15 με 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Oι ειδικοί θεωρούν πως ο παίκτης θα βρεθεί στην πρώτη 15άδα του draft.

Eπιπλέον αναδείχθηκε αμυντικός της σεζόν στο κολεγιακό.

Baylor junior Davion Mitchell -- a potential lottery pick -- is declaring for the 2021 NBA Draft and plans to hire an agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. Mitchell led Baylor to the national championship on Monday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2021