Το Gonzaga μπήκε στον τελικό ως το απόλυτο φαβορί, αφού προερχόταν από μια σεζόν δίχως ήττα.

Το Baylor έπρεπε να κάνει το τέλειο ματς για να πάρει το τρόπαιο και τα κατάφερε κόντρα στα προγνωστικά. Οι Bears επικράτησαν εύκολα με 86-70 του φαβορί Gonzaga στον τελικό και έτσι κατάφεραν να κατακτήσουν για πρώτη φορά τον τίτλο στο NCAA.

Το gazzetta.gr γράφει για το κολέγιο που είχε να παίξει σε τελικό 67 χρόνια, όμως άντεξε, τα έδωσε όλα φέτος και έφτασε στο Έβερεστ..

Baylor is the 5th school all-time to win both their Final Four games by more than 15 points, joining 2018 Villanova, 1968 UCLA, 1960 Ohio State and 1952 Kansas. pic.twitter.com/gYRxkEnBoP

Το Baylor ήταν εκ των κορυφαίων ομάδων που βρέθηκαν φέτος στη March Madness, αλλά στον τελικό είχαν να αντιμετωπίσουν την αρμάδα του Σαγκς και του Τίμι, η οποία τρόμαζε κόσμο στους προηγούμενους γύρους (μόνο τον ημιτελικό τα χρειάστηκε και κέρδισε με τρίποντο νίκης του Σαγκς στην παράταση) και έδειχνε να μην έχει αντίπαλο.

Όμως η μεγάλη νίκη των Bears των Μίτσελ, Μπάτλερ και Τιγκ (οι 2 πρώτοι θα βρεθούν λογικά ψηλά στο draft), έδειξε σε όλο τον κόσμο πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Το Βaylor με την εμφάνιση του κόντρα στους Bulldogs έγραψε αρκετά ρεκόρ. Έγινε το 5ο κολέγιο που νικά και τα 2 ματς του Final 4 της March Madness με 15+ πόντους μετά τη Villanova, το UCLA (1968), το Ohio State (1960) και το Kansas (1952). Επιπλέον πήρε την πρώτη του νίκη κόντρα στο Νο.1 της AP, ενώ μέχρι τον τελικό είχε 0-8 απέναντι σε αυτές τις ομάδες.

Επίσης έγινε η τρίτη ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα χωρίς McDonald's All-Americans (κορυφαίοι του κολεγιακού) όπως το Maryland το 2002 και το UConn το 2014. Τέλος ο κορυφαίος παίκτης του τελικού, Μπάτλερ έγινε ο πρώτος παίκτης σε τελικό με 20+ πόντους και 7+ ασίστ μετά τον Καρμέλο Άντονι με το Syracuse το 2003. O Mπάτλερ συμμετείχε (με σκορ ή ασίστ) στους 38 εκ των 86 πόντων του Baylor.

