Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League (18/1, 19:00).

Με ένα νέο αγωνιστικό πρόβλημα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ έμεινε εκτός αποστολής λόγω ίωσης και προστέθηκε στις απουσίες που καλείται να διαχειριστεί ο Χρήστος Κόντης.

Εκτός του τραυματία Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος προπονήθηκε ατομικά το Σάββατο (17/1), ο τεχνικός του Ομίλου δεν μπορεί να υπολογίζει και στους τιμωρημένους Βασίλη Λαμπρόπουλο, Τιάγκο Νους και Θανάση Ανδρούτσο. Οι δυο πρώτοι αποβλήθηκαν στον νικηφόρο προημιτελικό με την ΑΕΚ και ο Έλληνας χαφ δηλώθηκε στις αρχές της εβδομάδας να εκτίσει την ποινή του για τη συμπλήρωση καρτών.

Οι απουσίες «άνοιξαν» χώρο στην αποστολή για παιδιά της Ακαδημίας των Κρητικών, τα οποία δουλεύουν με την πρώτη ομάδα. Ο 18χρονος στόπερ Κωνσταντίνος Λαγουδάκης και ο 17χρονος χαφ Μάνος Χνάρης, έχουν βρεθεί ξανά σε αποστολή, με τον δεύτερο μάλιστα να έχει κάνει την περασμένη σεζόν το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα, όμως το νέο όνομα της αποστολής είναι του Χρήστου Τσαλπατούρου.

Ο μόλις 15 ετών χαφ έγινε τον περασμένο Οκτώβριο ο νεότερος επαγγελματίας του ΟΦΗ, ενώ θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα στην ηλικία του. Ο γεννημένος στις 12 Απριλίου του 2010 Πατρινός μέσος αγωνίζεται φέτος με την Κ17 του ΟΦΗ και το 2024 είχε αποκτηθεί από την Παναχαϊκή.

H αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Χνάρης, Τσαλπατούρος, Νέιρα, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο