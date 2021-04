NCAA: Πήρε την κούπα το Baylor για πρώτη φορά στην ιστορία του! (pics & vids)

Ιστορία έγραψε το Baylor. Οι Bears επικράτησαν εύκολα με 86-70 του φαβορί Gonzaga στον τελικό και έτσι κατάφεραν να κατακτήσουν για πρώτη φορά τον τίτλο στο NCAA.

Το Baylor είχε έναν χαμένο τελικό το 1948, όμως πλέον μπόρεσε να φτάσει στη Γη της Επαγγελίας. Για τους νικητές 22 με 7 ασίστ είχε ο Μπάτλερ, 19 πρόσθεσε ο Τιγκ και 15 ο Μίτσελ. Στον αντίποδα για τους Bulldogs 22 είχε ο Σαγκς (φαβορί για την πρώτη τριάδα του draft) και από 12 είχαν οι Τίμι και Κίσπερτ.

To Gonzaga είχε φτάσει στον μεγάλο τελικό του κολεγιακού και το 2017, όμως ούτε τότε κατάφερε να πατήσει την κορυφή. Φέτος έφτασε στον τελικό αήττητο, αλλά το Baylor του έκοψε τον δρόμο για τον θρίαμβο.

To Baylor έγινε το 5ο κολέγιο που νικά και τα 2 ματς του Final 4 της March Madness με 15+ πόντους μετά τη Villanova, το UCLA (1968), το Ohio State (1960) και το Kansas (1952).

Baylor is the 5th school all-time to win both their Final Four games by more than 15 points, joining 2018 Villanova, 1968 UCLA, 1960 Ohio State and 1952 Kansas. pic.twitter.com/gYRxkEnBoP

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 6, 2021