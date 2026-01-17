Στα ραντάρ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει μπει ο Κίριλ Ντεσπόντοφ και η ομάδα θέλει να χτυπήσει την πόρτα του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει βάλει στο στόχαστρο τον Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι ετοιμάζει κίνηση για την απόκτησή του το καλοκαίρι, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βουλγαρία.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ μπαίνει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ, το οποίο λήγει το 2027, και αυτό είναι ένα στοιχείο που η ΤΣΣΚΑ θέλει να εκμεταλλευτεί. Στην ομάδα θεωρούν ότι υπάρχει η ευκαιρία για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία με τον Δικέφαλο σε ένα νούμερο που θα τους ικανοποιεί. Στο εν λόγω ρεπορταζ αναφέρεται επίσης πως ο ίδιος ο Ντεσπόντοφ είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συζητήσει με τη διοίκηση της ΤΣΣΚΑ, κάτι που σημαίνει ότι η υπόθεση δεν αποκλείεται να προχωρήσει αν υπάρξει σωστή προσέγγιση.

Να θυμίσουμε πως ο Βούλγαρος εξτρεμ ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ το 2023 από τη Λουντογκόρετς και έχει μετρήσει 114 εμφανίσεις με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά». Έχει βρει δίχτυα 25 φορές, ενώ έχει μοιράσει και 28 ασίστ.