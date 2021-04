«Ο Λέοναρντ ενδιαφέρεται να πάει στους Χιτ για να παίξει με Αντεμπάγιο-Μπάτλερ!» (pic)

Ο Καουάι Λέοναρντ μπορεί να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι και ήδη ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με ατζέντη της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, ο ηγέτης των Κλίπερς εξετάζει το ενδεχόμενο να ακούσει προσφορές από άλλες ομάδες το καλοκαίρι. Mάλιστα προσθέτει πως τον ιντριγκάρει η πιθανότητα να πάει στους Χιτ και να ενώσει τις δυνάμεις του με Μπάτλερ και Αντεμπάγιο.

Αν γίνει αυτό, το τοπίο θα αλλάξει τόσο στην Ανατολή, όσο και σε ολόκληρο το ΝΒΑ, αφού το Μαϊάμι θα φτιάξει Big 3 και θα συγκαταλέγεται στα φαβορί για τον τίτλο.

"Joining forces with Jimmy Butler and Bam Adebayo is something that he would absolutely have interest in."

Kawhi Leonard is intrigued by joining the Heat, per NBA agent via @massey_evan https://t.co/c9udq5Tt8H

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 6, 2021