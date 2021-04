ΝΒΑ: Παίκτες της Εβδομάδας οι Χόλιντεϊ και Ντόντσιτς (pics)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ήλθαν σε συμφωνία με τον Τζρου Χόλιντεϊ για maximum επέκταση του συμβολαίου του αντί 160 εκατομμυρίων δολαρίων για τέσσερα χρόνια κι εν συνεχεία ο άσος των «Ελαφιών» αναδείχτηκε Παίκτης της Εβδομάδας στην Ανατολή!

Ο Χόλιντεϊ είχε 26.8 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 8.5 ασίστ στο 3-1 των Μπακς σε αυτό το διάστημα. Όσον αφορά τη Δύση, ο Ντόντσιτς μέτρησε 28.3 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ μ.ό.

NBA Players of the Week for Week 15.

West: @luka7doncic (@dallasmavs)

East: @Jrue_Holiday11 (@Bucks) pic.twitter.com/rIzdlUiu6s

— NBA (@NBA) April 5, 2021