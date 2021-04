Μπακς: Ο Χόλιντεϊ υπέγραψε max επέκταση για 4 χρόνια και $160 εκατομμύρια!

Τον περασμένο Νοέμβριο οι Μπακς προχώρησαν σε μια σπουδαία κίνηση, αφού απέκτησαν τον Τζρου Χόλιντεϊ από τους Πέλικανς, στέλνοντας ως ανταλλάγματα στην Ιντιάνα τους Μπλέντσο, Χιλ και τρία draft picks πρώτου γύρου στην προσπάθειά τους να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να υπογράψει πρόωρη επέκταση συμβολαίου.

Ο Χόλιντεϊ αποτελεί έναν από τους καλύτερους two-way παίκτες στο ΝΒΑ και σύμφωνα με τον Sams Charania, συμφώνησε να υπογράψει max επέκταση για 4 χρόνια και 160 εκατομμύρια δολάρια! Κι όλα αυτά, λίγες ώρες έπειτα από τη μεγάλη εμφάνιση κόντρα στους Κινγκς όπου μέτρησε 33 πόντους και 11 ασίστ στη νίκη του Μιλγουόκι με 128-129!

Φέτος ο Χόλιντεϊ μετράει 17 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ μ.ό. σε 38 συμμετοχές.

Milwaukee star guard Jrue Holiday and the Bucks have agreed to a four-year maximum contract extension worth up to $160 million, his agent Jason Glushon of @GlushonSM told @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2021