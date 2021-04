Οι Μιλγουόκι Μπακς αγωνίζονται χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην αναμέτρηση κόντρα στους Σακραμέντο. Μετά την επική εμφάνιση των 47 πόντων με 18/18 δίποντα, κόντρα στους Μπλέιζερς, αποφασίστηκε ο Giannis να μείνει εκτός, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Το ίδιο πρόβλημα τον είχε κρατήσει εκτός και από το ματς με τους Ιντιάνα Πέισερς, στις 23 Μαρτίου.

Giannis Antetokounmpo is out (left knee soreness) for tonight’s game against Sacramento. pic.twitter.com/YPWSFBkA5Y

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 4, 2021