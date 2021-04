Κάιλ Λάουρι: Παράδειγμα πίστης και υπέρβασης!

Ο Κάιλ Λάουρι είναι ξεχωριστός, είναι μοναδικός, είναι σπάνιος, όπως σπάνια είναι και η σχέση που έχει με τους Ράπτορς. Είναι ο παίκτης που έχει μείνει σε όλα τα δύσκολα πιστός και κατάφερε να πανηγυρίσει ως πρωταθλητής. Μπορεί να είδε τον ΝτεΡόζαν και τον Λέοναρντ να φεύγουν, αλλά εκείνος για ακόμα μια φορά έμεινε στο Τορόντο και ηγείται της ομάδας του εντός και εκτός παρκέ.

«Θα αποσυρθώ σαν παίκτης των Ράπτορς. Ακόμα και με συμβόλαιο μιας ημέρας, ό,τι και να συμβει». Είναι αδιαμφισβήτητα ο ηγέτης της ομάδας του, είναι εκεί στα δύσκολα, είναι εκεί για να βγει μπροστά στις αποτυχίες και είναι εκεί για να γιορτάσει στις επιτυχίες.

Ο Κάιλ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των Καναδών, στην μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας τους και στο μοναδικό πρωτάθλημα που κατέκτησαν το 2019. Ο Λάουρι δεν μοιάζει με τους υπόλοιπους σταρ του ΝΒΑ. Παίζει σε αντιεμπορική ομάδα, δεν δημιουργεί ίντριγκες και το παιχνίδι του δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όσο των σταρ της λίγκας.

Παρά όλα αυτά όμως είναι 9 χρόνια πλέον στην ομάδα του, έγινε πρωταθλητής και είναι ο απόλυτος ηγέτης. Αυτός ήταν που κράτησε την ομάδα του ενωμένη όταν έφυγε ο κολλητός του, ΝτεΡόζαν και δεν άφησε τα προσωπικά του συναισθήματα να τον... πνίξουν.

Βγήκε μπροστά, άφησε στην άκρη όσα τον πίκραναν και δίπλα στον Λέοναρντ να τον βοηθήσει σε ό,τι χρειάστηκε. Ο Λέοναρντ έφυγε και αυτός, μετά το πρωτάθλημα, αλλά ο Λάουρι έμεινε και όχι μόνο έμεινε, αλλά είναι πάντα εκεί για την ομάδα του. Πέρυσι στα playoffs, έπαιξε ουσιαστικά μόνος του, έχει κάνει τεράστια παιχνίδια και ποτέ δεν αποζητά την προσοχή, όπως οι περισσότεροι.

Οι Ράπτορς είναι ευλογημένοι να έχουν έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Λάουρι. Η κριτική που έχει ακούσει είναι ιδιαίτερα σκληρή, στις κακές του εμφανίσεις δέχεται όλα τα πυρά και όταν κουβαλάει την ομάδα του υποτιμάται. Φέτος είναι γεγονός ότι η ομάδα του Καναδά δεν τα πάει καλά. Περνάει μεγάλη κρίση, δεν μπορεί να βρει νίκες και κυνηγάει κυρίως μια θέση στα play in, αφού τα playoffs φαίνεται είναι πολύ μακριά.

Ο Λάουρι είχε την ευκαιρία να φύγει και να πάει σε μια ομάδα να διεκδικήσει τον τίτλο. Αρκετοί τον θέλανε, αλλά τελικά έμεινε. Η ομάδα τον ήθελε, εκείνος για ακόμα μια φορά δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα και στο τέλος της ημέρας θα ολοκληρώσει την σεζόν στους Ράπτορς.

