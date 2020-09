Οι Ράπτορς έχουν πνοή, αναπνέουν ακόμα, είναι ζωντανοί και σε αυτό τεράστιο μερίδιο ευθύνης έχει ο Κάιλ Λάουρι. Ο παίκτης που έχει μείνει σε όλα τα δύσκολα πιστός και κατάφερε να πανηγυρίσει ως πρωταθλητής. Μπορεί να είδε τον ΝτεΡόζαν και τον Λέοναρντ να φεύγουν, αλλά εκείνος για ακόμα μια φορά έμεινε στο Τορόντο και ηγείται της ομάδας του εντός και εκτός παρκέ.

Μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά συνεχίζει να είναι... αντιεμπορικός, γι' αυτό και θα ήταν καλύτερο να μιλήσουν οι αριθμοί. Κόντρα στους Σέλτικς, σε ένα ματς... φωτιά, που έστειλε την ομάδα του σε Game 7, 8 παίκτες έπαιξαν πάνω από 50 λεπτά και έσπασαν το προηγούμενο ρεκόρ της ιστορίας του ΝΒΑ που ήταν 6 παίκτες. Χαρακτηριστικό είναι ότι 8 παίκτες έκαναν ρεκόρ λεπτών στην λίγκα, αλλά μέσα σε αυτούς ΔΕΝ ήταν ο Λάουρι που είχε 53 λεπτά, αφού έχει παίξει το 2014, 54, δείχνοντας διαχρονικά πως στα δύσκολα είναι πάντα εκεί. Ο αρχηγός των Ράπτορς τέλειωσε το παιχνίδι με 33 πόντους και αυτή ήταν η τρίτη φορά στην καριέρα του που είχε πάνω από 30 πόντους, σε παιχνίδι που κρίνεται η πρόκριση. Μάλιστα με αυτή την εμφάνιση του ξεπέρασε τον Βινς Κάρτερ στην ιστορία της ομάδας.

Ο Λάουρι δεν μοιάζει με τους υπόλοιπους σταρ του ΝΒΑ. Παίζει σε αντιεμπορική ομάδα, δεν δημιουργεί ίντριγκες και το παιχνίδι του δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όσο των σταρ της λίγκας. Παρά όλα αυτά όμως είναι 8 χρόνια πλέον στην ομάδα του, είναι πρωταθλητής και είναι ο απόλυτος ηγέτης. Αυτός ήταν που κράτησε την ομάδα του ενωμένη όταν έφυγε ο κολλητός του, ΝτεΡόζαν και δεν άφησε τα προσωπικά του συναισθήματα να τον... πνίξουν.

Βγήκε μπροστά, άφησε στην άκρη όσα τον πίκραναν και δίπλα στον Λέοναρντ να τον βοηθήσει σε ό,τι χρειάστηκε. Ο περσινός MVP έφυγε, μετά το πρωτάθλημα, αλλά ο Λάουρι είναι εδώ και όχι μόνο είναι εδώ, φωνάζει η παρουσία του μέσα στο παρκέ, πιο δυνατά από ποτέ. Το στέμμα του το τιμάει και δείχνει σε όλους ότι για να του το πάρουν θα πρέπει να τον νικήσουν.

Για να καταλάβουμε όλοι το μέγεθος ο Κάιλ έχει 26 πόντους, 5.8 ασίστ και 5.6 ριμπάουντ, αλλά αυτοί οι αριθμοί δεν λένε κάτι σε σχέση με τους επόμενους. Ο Λάουρι έχει τους περισσότερους clutch πόντους σε playoffs, με λιγότερα από δύο λεπτά να απομένουν, τα τελευταία 5 χρόνια. Έχει 14, ο ΛεΜπρον 11 και ο Ντουράντ 8.

The Legend of Kyle Lowry

Οι Ράπτορς είναι ευλογημένοι να έχουν έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Λάουρι. Η κριτική που έχει ακούσει είναι ιδιαίτερα σκληρή, στις κακές του εμφανίσεις δέχεται όλα τα πυρά και όταν κουβαλάει την ομάδα του υποτιμάται. Το tweet του Μάτζικ Τζόνσον τα λέει όλα για εκείνον. «Λατρεύω να βλέπω τον Λάουρι να παίζει. Τον λέω μικρό στρατηγό εξαιτίας του πόσο σκληρός είναι, του πως ηγείται, το πως μπορεί να σκοράρει, του μπασκετικού του IQ και της θέλησης του να κερδίζει».

Αυτό που αναφέρει ο θρύλος των Λέικερς, αυτά είναι που κάνουν αυτόν τον παίκτη ξεχωριστό. Θα μπει στο παρκέ και θα κάνει λίγο απ' όλα. Θα σκοράρει, θα φωνάξει, θα ενοχλήσει τους αντιπάλους του, θα ηγηθεί, θα βάλει μεγάλα σουτ, θα τσακωθεί και γενικά θα κάνει ό,τι χρειαστεί η ομάδα του, την στιγμή που θα το χρειαστεί.

I love watching Kyle Lowry play! I call him the Little General because of his toughness, leadership, scoring ability, basketball IQ, and will to win.

Σε αυτή την σειρά, κόντρα στους Σέλτικς, ο Λάουρι έχει παίξει 250 λεπτά και έχει μπροστά του το πιο κρίσιμο παιχνίδι, μέχρι το επόμενο. Όταν του είπαν ότι έπαιξε 53 λεπτά, απλά αναρωτήθηκε αν ήταν όντως τόσα... Το Game 7 είναι... προ των πυλών και εκείνος ξέρει ότι πρέπει να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά. Έχει κάνει για αυτόν τον Οργανισμό τα πάντα και δείχνει πρόθυμος να συνεχίσει να τα κάνει. Όσα έχει προσφέρει ξεπερνούν τους αριθμούς. Γνωρίζει την αποθέωση και δεν είναι καθόλου άδικα. Οι Ράπτορς έχουν δει παίκτες να έρχονται και να φεύγουν, αλλά έχουν την τύχη να έχουν κάποιον να τους εξηγεί τι σημαίνει η ομάδα.

.@CassidyHubbarth: "You have 53 minutes on your right now."@Klow7: "DAMN. That's what it was?!"

Lowry gave his all to force Game 7. pic.twitter.com/RBEksmr78r

