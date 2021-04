Τρεντ: Είχε 54 στο +/- και πέτυχε τη 2η καλύτερη επίδοση από το 1997! (pic)

Οι Ράπτορς σκόρπισαν τους Ουόριορς με 130-77, υποχρεώνοντας τους στη 2η μεγαλύτερη ήττα της ιστορίας τους. Ο Γκάρι Τρεντ ήταν απολαυστικός με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 8/14 σουτ και 6/9 τρίποντα, ενώ πέτυχε το εντυπωσιακό +54 στο +/-.

Aυτή η επίδοση είναι η 2η κορυφαία στο ΝΒΑ από το 1997 μέχρι σήμερα, αφού πρώτος είναι ο Μπα Α Μουτέ που είχε φτάσει στο +57.

Με τον Τρεντ στο παρκέ πετούσαν οι Καναδοί κόντρα στους Ουόριορς.

Highest +/- by a player in a game since 1997*:

+57 — Luc Mbah a Moute in 2017

+54 — Gary Trent Jr tonight

(*The earliest we have data) pic.twitter.com/9Vhy0r2iex

— StatMuse (@statmuse) April 3, 2021