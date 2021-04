Είχαν όρεξη για φασαρίες οι Χάρντεν και Μπράντλεϊ στο Ρόκετς-Νετς. Οι 2 τους έκαναν σαν τα... κοκόρια αρκετές φορές, σε ένα παιχνίδι που ο Μούσιας αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού.

Σε κάθε ευκαιρία ο ένας μανούριαζε με τον άλλο και έδειξαν να μην μπορούν να ηρεμήσουν.

Δείτε την κοντρα των 2 παικτών που έκλεψαν την παράσταση

Harden and Avery Bradley are going at it pic.twitter.com/51SSAcg21D

