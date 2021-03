ΝΒΑ: Στους Σπερς ο Γκόρτζι Ντιένγκ (pic)

Για την απόκτηση του Γκόρτζι Ντιένγκ ενδιαφέρθηκαν και οι Νιου Γιορκ Νικς, αλλά τελικά ο Σενεγαλέζος center/power forward προτίμησε να φορέσει τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μόλις ο Ντιένγκ ξεκαθαρίσει την εξαγορά του συμβολαίου του από τους Γκρίζλις.

Φέτος, σε 22 αγώνες, είχε 7.9 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ. Για να μπορέσει να έρθει στους Σπερς ο Ντιένγκ, θα πρέπει να μείνει ελεύθερος ο Μαρκίς Κρις, o οποίος αποκτήθηκε την τελευταία ημέρα των ανταλλαγών.

Gorgui Dieng intends to sign with San Antonio upon clearing waivers, according to league sources.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 28, 2021