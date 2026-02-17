Δημόσιο χρήμα, σκιές διαφθοράς και μια δικαστική έρευνα αποτελούν το συμπέρασμα της έρευνας της εφημερίδας «L’ Equipe» για την Μετροπολιτάν, τελευταία ομάδα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα πριν το ΝΒΑ.

Το κεφάλαιο Μετροπολιτάν, τελευταίας ομάδας του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στη Γαλλία πριν το ταξίδι στο «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ και της εκκαθάρισης της που έφερε την... εξαφάνιση από τον μπασκετικό χάρτη ερεύνησε η «L' Εquipe». Η χρηματοδότηση της πρώην ομάδας του «Wemby» αποτελεί πλέον αντικείμενο δικαστικής ανάκρισης.

Στις 15 Ιουνίου 2023, στο παραμυθένιο σκηνικό του κεντρικού κορτ του Roland-Garros, η Μετροπολιτάν βλέποει το όνειρό της να καταρρέει. Η Μονακό κατακτά το πρώτο πρωτάθλημα Γαλλίας στην ιστορία της. Στην εξέδρα, ο δήμαρχος της Boulogne-Billancourt, Πιέρ-Κριστόφ Μπακουέτ, φανερά απογοητευμένος, βλέπει να σβήνει το σχέδιό του να μετατρέψει τον σύλλογο της πόλης του σε δύναμη πρώτης γραμμής στη Γαλλία και την Ευρώπη, ακόμη και να κατασκευάσει μια νέα Arena.

Δεκαέξι μήνες αργότερα, η Μετροπολιτάν οδηγείται σε δικαστική εκκαθάριση, παρότι είχαν λάβει πάνω από 13,5 εκατ. ευρώ δημόσιων ενισχύσεων και ενώ υπήρχαν ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τη διάσωσή τους. Πώς φτάσαμε ως εδώ; Επιχειρήθηκε να καλυφθεί ο τρόπος χρηματοδότησης του συλλόγου; Το γαλλικό Οικονομικό Εισαγγελικό Γραφείο (PNF) έχει ανοίξει επίσημη δικαστική έρευνα για διαφθορά, άσκηση επιρροής και πλαστογραφία.

Μετά τον Γουεμπανιάμα η μυστηριώδης εξαφάνιση

Το καλοκαίρι του 2022, η ομάδα είχε επενδύσει στο «φαινόμενο» του γαλλικού μπάσκετ, Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Μετά τη μετακίνησή του στους Σαν Αντόνιο Σπερς, η αγωνιστική και οικονομική κατάρρευση ήταν ραγδαία. Η σεζόν 2023-2024 εξελίχθηκε σε εφιάλτη: συνεχείς ήττες, αποχωρήσεις στελεχών, οικονομική ασφυξία. Ο προπονητής Λορέν Φορέστ απολύθηκε τον Δεκέμβριο του 2023. Δύο χρόνια αργότερα, δηλώνει πεπεισμένος ότι η απόφαση για «λουκέτο» είχε ληφθεί πριν καν αρχίσει η σεζόν.

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας Λακ Νταγιάν εκδήλωσε ενδιαφέρον εξαγοράς, εκπροσωπώντας Αμερικανούς επενδυτές. Ωστόσο, οι διαχειριστές προτίμησαν την εκκαθάριση.

Κεντρικό σημείο προβληματισμού αποτέλεσε η χρηματοδότηση μέσω της συνεταιριστικής δομής BBSD (Boulogne-Billancourt Sport Développement), όπου συμμετείχε και ο δήμος. Από το 2019 έως το 2024, οι δημόσιες ενισχύσεις ξεπέρασαν τα 13,5 εκατ. ευρώ. Ο γαλλικός Αθλητικός Κώδικας θέτει ανώτατο όριο 2,3 εκατ. ευρώ δημόσιων επιχορηγήσεων ανά σεζόν για επαγγελματικό σύλλογο. Υπερβήκαμε αυτό το όριο; Τα οικονομικά στοιχεία δεν δημοσιεύονται από το 2021.

Υποψίες «ανταποδοτικών» σχέσεων

Τον Δεκέμβριο 2025, το ερευνητικό μέσο Mediapart αποκάλυψε ότι είχε κατατεθεί καταγγελία στο PNF. Στο επίκεντρο βρέθηκε το επενδυτικό ταμείο RedTree Capital France και ο επικεφαλής του, Ερίκ Σασόν.

Σύμφωνα με εσωτερική αλληλογραφία, το ταμείο φέρεται να πιέστηκε να χρηματοδοτήσει την BBSD με 250.000 ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα εκκρεμούσαν πολεοδομικές άδειες για ακίνητα συμφερόντων του στη Boulogne-Billancourt. Σε μήνυμα που αποκαλύφθηκε, ο Σασόν αναρωτιόταν αν η καθυστέρηση σε ραντεβού με τον δήμαρχο οφειλόταν στη «μη στήριξη του μπάσκετ».

Ο πρώην γενικός διευθυντής του ταμείου, Κριστιάν Ζουλιά, αντιτάχθηκε στη συμφωνία, κάνοντας λόγο για «χρηματοδοτικό σχήμα που έμοιαζε με διαφθορά». Λίγο αργότερα απομακρύνθηκε από τη θέση του και κατέθεσε καταγγελία.

Νομικές γνωμοδοτήσεις και οικογενειακοί δεσμοί

Η νομική γνωμοδότηση που συνόδευσε τη συμφωνία υπογράφηκε από τον δικηγόρο Νταβίντ Γκόρντον-Κριφ, γαμπρό του Σασόν. Το έγγραφο αναγνώριζε τον κίνδυνο δίωξης για διαφθορά εάν η χορηγία συνδεόταν με επηρεασμό δημόσιων αποφάσεων, αλλά κατέληγε ότι το σχέδιο «δεν φαίνεται επικριτέο».

Η συμφωνία τελικά υπογράφηκε τον Ιανουάριο 2023. Μήνες αργότερα, ο Σασόν έλαβε την πολυαναμενόμενη οικοδομική άδεια.

Αντεπιθέσεις και άδειο ταμείο

Η RedTree αντέδρασε καταθέτοντας μήνυση κατά του Ζουλιά για απόπειρα εκβίασης. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο και τον Φεβρουάριο 2026 εκδόθηκε πλήρης απαλλακτική διάταξη.

Εν τω μεταξύ, οι πιστωτές της Μετροπολιτάν, μεταξύ τους και ο μάνατζερ παικτών Άντονι Ρόουζ διεκδικούν οφειλές. Ο Φόρεστ δικαιώθηκε στα εργατικά δικαστήρια, αλλά λόγω εκκαθάρισης δεν έλαβε το σύνολο των χρημάτων του. Η απάντηση του εκκαθαριστή είναι ξεκάθαρη, τα ταμεία είναι άδεια.

Τον Οκτώβριο 2024, ο πρώην οικονομικός διευθυντής του συλλόγου, Ζαν-Σαρλ Μπρεγκεόν, προσλήφθηκε από τον δήμο με τον τίτλο «Διευθυντής Αποστολών». Στις σχετικές ερωτήσεις απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να πω, τίποτα να σχολιάσω».

Αναπάντητα ερωτήματα

Γιατί ο δήμαρχος δεν υπέγραψε τελικά τη συμφωνία εξαγοράς από τους Αμερικανούς επενδυτές; Μήπως φοβήθηκε ότι ένας οικονομικός έλεγχος θα αποκάλυπτε ευθύνες που θα ενεργοποιούσαν κάποιες ρήτρες;

Στις 12 Νοεμβρίου 2024, η BBSD ενημέρωσε το Εμπορικό Δικαστήριο της Ναντέρ ότι δεν μπορούσε να εγκρίνει τους λογαριασμούς της λόγω «σοβαρών αβεβαιοτήτων σχετικά με σημαντικές δεσμεύσεις της εταιρείας».

Ο Πιέρ-Κριστόφ Μπαγκέτ δεν απάντησε στα επανειλημμένα αιτήματα για ένα σχόλιο στη γαλλική εφημερίδα. Η δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα κρίνει αν πρόκειται για κακοδιαχείριση, πολιτική επιλογή ή οργανωμένο σύστημα ανταποδοτικών εξυπηρετήσεων. Προς το παρόν, εκεί όπου κάποτε έλαμπε το άστρο του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, παραμένουν μόνο σκιές.

