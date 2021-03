ΝΒΑ: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήγε να… πνιγεί σε ερώτηση για την εμφάνισή του! (vid)

Οι Μπακς παρατάχθηκαν δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και άλλους τρεις starters κόντρα στους Νικς ενώ ο Μάικ Μπουντενχόλζερ είχε συνολικά μόλις οκτώ παίκτες στη διάθεσή του.

Έστω κι έτσι, τα «Ελάφια» κόντραραν ως το τέλος τους Νικς που πανηγύρισαν τη νίκη με 96-102 παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους (3/5 βολές, 4/10 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη στα 37 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Μάλιστα, οι επιδόσεις του σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα και χρόνο συμμετοχής συνιστούν ρεκόρ καριέρας ενώ οι Μπακς έκαναν tweet στα ελληνικά για χάρη του. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Θανάσης τέθηκε στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου όπου ακολούθησε ένα απολαυστικό σκηνικό!

«Θανάση, αν έβλεπε κανείς 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ στη στατιστική δίχως να βλέπει το μικρό όνομα, θα πίστευε πως είναι κάποιος άλλος Αντετοκούνμπο…» ήταν η τοποθέτηση της δημοσιογράφου και ο Θανάσης πήγε να… πνιγεί με το νερό που έπινε εκείνη τη στιγμή!

Όταν… συνήλθε, ανέφερε: «Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δόθηκε να ηγηθώ της ομάδας. Το αγαπώ! Κάθε λεπτό που βρίσκομαι στο παρκέ! Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου παρουσιαστεί η ευκαιρία, επομένως πρέπει να είσαι έτοιμος όταν αυτό συμβεί! Τελευταία φορά που έπαιξα point-guard ήμουν 17-18 ετών, όμως θα κάνω τα πάντα στο γήπεδο… Έχουμε τεράστιο ταλέντο σαν ομάδα, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας και σίγουρα νιώθω πολύ άνετα».

“You never know when opportunity is going to come, but when it does be ready.” pic.twitter.com/2Z2tPvGVCW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 28, 2021