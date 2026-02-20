Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέχισαν τοι νικηφόρο τους σερί και συνεχίζουν να καταδιώκουν τους Θάντερ στην Δυτική Περιφέρεια μετά και τη νίκη τους επί των Σανς με 121-94.

Στο «Moody Center» του Όστιν στο Τέξας και όχι στην φυσική τους έδρα, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έφτασαν στην 7η συνεχόμενη νίκη τους με την οποία μειώσαν ακόμα περισσότερο την διαφορά από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Πλέον τα «Σπιρούνια» έχουν 39-16 ρεκόρ και βρίσκονται στην 2η θέση της Δύσης, ενώ η Οκλαχόμα εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα με ρεκόρ 42-14. Παρόλα αυτά οι διαφορές είναι μικρές και αναμένεται να γίνει πραγματική... μάχη στα εναπομείναντα 26 ματς της regular season.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε ένα ωραιότατο double double στο παιχνίδι έχοντας 17 πόντους με 7/15 σουτ, 2/2 βολές, 11 ριμπαόυντ, 5 τάπες και 4 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ για τους Σπερς ήταν ο Στέφον Καστλ με 20 πόντους (8/11 σουτ) ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Φοξ (15π.), Χάρπερ (17π.), Βάσελ (12π.) και Κόρνετ (10π.)

Για τους Φοίνιξ Σανς οι οποίοι διεκδικούν με αξιώσει την είσοδο στα απευθείας playoffs, δεν αγωνίστηκε ο τιμωρημένος Ντίλον Μπρουκς, ενώ ο Ντέβιν Μπούκερ αγωνίστηκε μόλις 9 λεπτά λόγω προβλήματος στην γάμπα. Ξεχώρισε ο Τζέιλεν Γκριν με 26 πόντου και 4/9 τρίποντα, ενώ ο Μαρκ Γουίλιαμς πρόσθεσε άλλους 11 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-25, 61-49, 98-71, 121-94.