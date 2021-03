Οι Ρόκετς, τελικά, ξεπούλησαν τον Χάρντεν για το... τίποτα! (pics)

Έγινε χαμός με τις ανταλλαγές του ΝΒΑ, παίκτες άλλαξαν ομάδες λίγο πριν το τέλος και εκτός από τους Μάτζικ που δικαιωματικά τράβηξαν όλα τα βλέμματα, οι Ρόκετς ήταν εκείνοι που απογοήτευσαν.

Δεν φτάνει η τραγική σεζόν που κάνουν, το αρνητικό σερί που έγραψε ιστορία, ήρθαν να βγουν και οι μεγάλοι χαμένοι στο τέλος των ανταλλαγών. Ο Χάρντεν τους έκανε την ζωή δύσκολη για να φύγει από το Χιούστον, αλλά ήταν ο απόλυτος ηγέτης, MVP της λίγκας και τα ανταλλάγματα θα έπρεπε να έχουν αξία.

Η ομάδα του Χιούστον αποφάσισε να τον ανταλλάξει στους Νετς, πήρε τους Άλεν και ΛεΒερτ και αμέσως τους έδωσε για να πάρει τον Ολαντίπο και να βάλει ακόμα έναν σταρ δίπλα στον Ουόλ. Αυτό δεν πήγε καθόλου καλά, ο Ολαντίπο έπαιξε λίγο, αν και όσο έπαιξε έδειξε την αξία του και δεν ήθελε να μείνει εκεί. Οι Ρόκετς τον έκαναν και αυτόν ανταλλαγή, κατάληξε στους Χιτ και εκείνοι πήραν τον Μπράντλεϊ και τον Όλινικ. Είναι δύο καλοί παίκτες, αλλά είναι εκείνοι που αξίζουν την αξία του Τζέιμς Χάρντεν. Η απάντηση είναι μάλλον όχι.

Ο Έβερι Μπράντλεϊ έχει μέχρι τώρα στην σεζόν, 8,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, ενώ ο Όλινικ μετρά 10 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ. Δεν είναι κακοί παίκτες, αλλά σίγουρα σε κανένα επίπεδο δεν μπορούν ούτε καν να πλησιάσουν την ποιότητα του Χάρντεν.

Οι οπαδοί στο twitter «βράζουν» με το πως κατέληξε τελικά η ανταλλαγή του σταρ της ομάδας, κέρδος δεν φαίνεται να υπάρχει και η κατάσταση στο Χιούστον είναι δύσκολη. Η ομάδα έχει χάσει τον προσανατολισμό της, οι λάθος επιλογές βγάζουν μάτι και φαντάζουν πάρα πολύ δύσκολες όλες οι αποφάσεις από εδώ και πέρα.

Προφανώς, θα μείνουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας από εδώ και πέρα, θα εύχονται να πάρουν το Νο.1 στο επερχόμενο ντραφτ και από εκεί και πέρα θα εύχονται να κάνουν καλύτερο σχεδιασμό, γιατί αυτή την στιγμή, όλοι είναι εναντίον τους. Η ομάδα τους αγωνιστικά έχει πολλά θέματα, ο προπονητής είναι σε απόγνωση και τα πράγματα φαίνονται απλά πολύ δύσκολα.

After the Victor Oladipo trade, here's how the Rockets' return from the James Harden trade currently looks. pic.twitter.com/ESREuuzXQu

So the @HoustonRockets basically got nothing in return for James Harden huh?! SMH

Rockets fans realizing they were robbed in the James Harden trade: pic.twitter.com/ezvFzmTqI7

The Rockets have to be the dumbest organization in NBA history for botching that Harden and now Oladipo trade

The three best players (other than Harden) in the James Harden trade were Victor Oladipo, Jarrett Allen and Caris LeVert.

Somehow, the Rockets don’t have any of those 4 players.

The Rockets turned James Harden into a bunch of picks and Avery Bradley and Kelly Olynk.

Yikes.

— Tommy Beer (@TommyBeer) March 25, 2021