Ντουράντ για Σανς: «Με έκαναν να νιώσω... αποδιοπομπαίος τράγος και τους έβαλα game winner»

O Kέβιν Nτουράντ πέταξε το... καρφάκι του στους Σανς μετά το νικητήριο τρίποντο που πέτυχε απέναντι τους.

Ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε στο φινάλε και με τρίποντο στο 1.1" πριν από τη λήξη, χάρισε τη νίκη στους Ρόκετς με 100-97 κόντρα στους Σανς. Με αυτόν τον τρόπο... εκτέλεσε την πρώην ομάδα του.

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και φάνηκε πως δεν ξέχασε τον τρόπο που έφυγε από το Φοίνιξ, πετώντας και το... καρφάκι του.

«Δεν θέλω να ακουστώ πολύ δραματικός, αλλά θα το κάνω. Το να με διώξουν από μια θέση και να νιώσω σαν να ήμουν αποδιοπομπαίος τράγος για τα προβλήματα που είχαμε ως ομάδα πέρυσι, ναι, ένιωσα καλά που τους νικήσαμε και βάλαμε ένα νικητήριο σουτ».

Ο Ντουράντ έφυγε από τους Σανς πέρυσι μετά την αποτυχία των Φοίνιξ στα playoffs, ενώ στο παρελθόν πήρε δύο πρωταθλήματα με ισάριθμα MVP Finals στους Γουόριορς, το 2017 και το 2018.