Η μετακίνηση του Τζέιμς Χάρντεν από τους Ρόκετς στους Νετς έφερε νέο κύμα ανταλλαγών.

Ο Κρις ΛεΒέρτ ο οποίος βρέθηκε για λίγα λεπτά στο Χιούστον, κατέληξε στους Πέισερς ως αντάλλαγμα για τον Βίκτρο Ολαντίπο!

Ο ηγετικός γκαρντ των Πέισερς επί σειρά ετών μετακόμισε στους Ρόκετς όπου και θα συνεχίσει την καριέρα του.

