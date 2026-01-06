Ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε στο φινάλε απέναντι στους Σανς (21-15), σκοράροντας τρίποντο στο 1.1" πριν από τη λήξη και χαρίζοντας τη νίκη στους Ρόκετς (22-11) με 100-97!

Ο Ντουράντ, που εντάχθηκε στο Χιούστον το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο του blockbuster trade που έστειλε τους Ντίλον Μπρουκς και Τζέιλεν Γκριν στο Φοίνιξ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους.

Από την άλλη πλευρά, οι Σανς είχαν την ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα πριν από το καθοριστικό καλάθι του Ντουράντ, ωστόσο το τρίποντο του Ντέβιν Μπούκερ στα 5.1" δεν βρήκε στόχο.

Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη του Χιούστον στους τελευταίους έξι αγώνες, με τους Αμίν Τόμπσον και Τζαμπάρι Σμιθ Jr. να δίνουν επιθετικές λύσεις, σημειώνοντας από 17 πόντους έκαστος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλπερέν Σενγκούν δεν αγωνίστηκε, καθώς υπέστη διάστρεμμα το περασμένο Σάββατο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 10-14 ημέρες.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-29, 54-60, 78-78, 100-97.