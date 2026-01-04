ΟΙ Μάβερικς, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Άντονι Ντέιβις, επικράτησαν των Ρόκετς στο ντέρμπι του Τέξας με 110-104.

Οι Ντάλας Μάβερικς θριάμβευσαν στο μεγάλο ντέρμπι του Τέξας, επικρατώντας εντός έδρας των Χιούστον Ρόκετς με 110-104.

Μετά την πρώτη περίοδο οι Μάβερικς επέβαλαν τον ρυθμό τους και έφτασαν στη νίκη, ανεβαίνοντας στο 13-23, την ώρα που το Χιούστον υποχώρησε στο 21-11.

Οι γηπεδούχοι δεν ξεκίνησαν ιδανικά το παιχνίδι, καθώς στο πρώτο δωδεκάλεπτο είδαν τους Ρόκετς να παίρνουν προβάδισμα (25-31). Στη συνέχεια, όμως, το Ντάλας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, κυριάρχησε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο με επιμέρους 37-19 και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +7 (57-50).

Στην τρίτη περίοδο, οι Μάβερικς διατήρησαν τον έλεγχο και αύξησαν τη διαφορά στο +12 (87-75), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Παρότι οι Ρόκετς αντέδρασαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση, με το Ντάλας να φτάνει τελικά σε μια σημαντική επιτυχία.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άντονι Ντέιβις με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από πλευράς Χιούστον ξεχώρισε ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος σημείωσε 34 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-31, 57-50, 87-75, 110-104.