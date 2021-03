ΝΒΑ: Ο Κάιλ Λάουρι θα υπογράψει νέο συμβόλαιο, αλλά με ποια ομάδα;

Σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται ο Κάιλ Λάουρι από την Παρασκευή και μετά; Θαρρείς πως η ερώτηση μοιάζει με αυτή του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μόνο που... κοστίζει πολλά περισσότερα! Εδώ και εβδομάδες, η φημολογία για την παραχώρηση του Λάουρι δίνει και παίρνει. Αρκετές ομάδες έχουν επιχειρήσει να πλησιάσουν τους Ράπτορς για μία ανταλλαγή, αλλά όλα... καταρρέουν στο μεγάλο συμβόλαιο του ηγέτη των Καναδών ($30.000.000).

Καμία ομάδα δεν θέλει να φορτώσει το salary cap της με ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο, ενώ την ίδια στιγμή, ο πρωταθλητής του 2019, σε δύο ημέρες γίνεται 35 ετών! Οι Σίξερς που επιχείρησαν να τον αποκτήσουν, διαπίστωσαν ότι θα έπρεπε να... ξηλώσουν το ρόστερ τους. Και δεν ασχολήθηκαν παραπάνω.

Αυτοί που συνεχίζουν να ενδιαφέρονται είναι οι Μαϊάμι Χιτ, προσφέροντας ακόμη και τον Πρέσιους Ατσίουα.

Όπως και να έχει, αυτό που προκύπτει είναι πως ο Λάουρι, ο οποίος το καλοκαίρι μένει ελεύθερος, θα αποκτήσει και το νέο συμβόλαιό του, με τη λήξη της περιόδου των ανταλλαγών. Εκεί συγκλίνουν οι GM των ομάδων. Είτε θα ανανεώσει με τους Ράπτορς και θα αποσυρθεί με τη φανέλα τους, είτε θα υπογράψει άμεσα νέο συμβόλαιο σε όποια ομάδα καταλήξει.

Heat center Precious Achiuwa is likely to be included in a package for Kyle Lowry, per @5ReasonsSports pic.twitter.com/KgqSGdlqOb

— NBA Central (@TheNBACentral) March 23, 2021