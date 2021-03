Μεγάλη ατυχία για τον ΛαΜέλο Μπολ και τους Χόρνετς. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο rookie της Σάρλοτ αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω ενός κατάγματος στον δεξί καρπό του. Θα πάρει και μια δεύτερη γνώμη για να σιγουρευτεί για τη διάγνωση.

Ο Μπολ είναι το μεγάλο φαβορί για το βραβείο του rookie της σεζόν και ο τραυματισμός έρχεται στο χειρότερο δυνατό σημείο για εκείνον και την ομάδα του.

Φέτος μετρά 15.9 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ.

Charlotte guard LaMelo Ball -- rookie of the year frontrunner -- is expected to miss the rest of the season with a fracture to his right wrist, source tells ESPN. He's seeking a second opinion to confirm the diagnosis.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 22, 2021